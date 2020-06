चीन को पसंद नहीं आई हरभजन के चीनी वस्तुओं के बहिष्कार वाली बात

लद्दाख की गैलवान घाटी में चीनी सैनिकों के साथ झड़पों में 20 भारतीय सैनिकों के मारे जाने के बाद देशभर में चीन विरोधी माहौल है। चीनी सामानों का बहिष्कार करने को कहा जा रहा है। भारतीय क्रिकेटर हरभजन सिंह ने भी सभी चीनी सामानों पर प्रतिबंध लगाने की बात कही।

कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ़ चाइना (CCP) के मुखपत्र के रूप में प्रचलित ग्लोबल टाइम्स को हरभजन की टिप्पणी पसंद नहीं आई। उन्हें इस बात का बहुत बुरा लगा कि एक भारतीय हस्ती क्यों चीनी चीजों का बहिष्कार करने की बात कर रही थी।

China has long since passed the era where celebrities lead the calls for boycotting foreign products. This "influencer" is reportedly one of the most famous sports stars in India; well, here he is representing another negative and backward image of great Indian culture. pic.twitter.com/hLNquK3p3m

— Hu Xijin 胡锡进 (@HuXijin_GT) June 18, 2020