‘तुझे अकेले नहीं जाने दूंगा’ कहकर पति ने भी पत्नी के विरह में जग छोड़ा!

न्यूयॉर्क निवासी भारतीय दंपत्ति की प्रेरक प्रेमकथा, बेटी ने सोशल मीडिया पर शेयर की पूरी दास्तां न्यूयॉर्क के एक फेमस फेसबुक पेज “Humans of NewYork” पर एक बेटी ने अपने माता-पिता की प्रेमगाथा शेयर की है। पुत्री ने जो दास्तान साझा की उसे पढ़कर बस इतना ही कहा जा सकता है कि सच में दो दिलों को जुदा करना किसी के बस की बात नहीं! फेसबुक पेज पर साझा हुई कहानी के अनुसार न्यूयॉर्क का ये भारतीय दम्पति एक-दूसरे से बेइंतहा प्रेम करते थे। पत्नी ब्रेन ट्यूमर से पीडि़त थी, जिसके कारण पति उसे कहा करता था कि ‘वो उसे अकेले नहीं जाने देगा। वह भी उसी के साथ आएगा।’ हुआ भी कुछ ऐसा ही। पत्नी के निधन के कुछ ही दिन बाद पति ने भी अपनी पत्नी के विरह में अपने प्राण त्याग दिए। आइए देखते हैं उस दम्पति की बेटी द्वारा शेयर की गई कहानी, उसी के शब्दों में: “He had five daughters. And whenever he came home from a work trip, we’d all line up to give him a kiss. But he always… Posted by Humans of […]