ब्रिटन के चिड़ियाघर वाले तोतों से हो गये परेशान, मुलाकातियों को देते थे गालियां!

ब्रिटन के लिंकनशायर वाइल्डलाइफ पार्क में स्थित चिड़ियाघर में पांच तोते जो कि विज़िटर्स को गालियाँ देते हैं।उनकी इस हरकत के कारण उन्हें जू में ल निकाल दिया गया है।बताया जा रहा है कि यह तोते विजिट पर आने वाले लोगों को गंदी गालियां देते थे। विशेष तौर पर बच्चों के साथ आने वाले लोगों को गाली सुनने के बाद बहुत क्षोभजनक की स्थिति सामने आ जाती थी। चिड़ियाघर प्रशासन के समक्ष कई शिकायतें आने के बाद उन्होंने यह कदम उठाया है। पार्क के चीफ एग्जीक्यूटिव स्टीव निकोलस ने मीडिया रिपोर्ट में बताया कि अफ्रीकन प्रजाति के तोते अलग-अलग जू को भेंट में दिए गए थे। View this post on Instagram The famous swearing parrots unveiled…. 😳😳😳 #lincswildlifepark #lincolnshirewildlifepark #swearingparrots A post shared by Lincolnshire wildlife park (@lincswildlifepark) on Sep 29, 2020 at 11:35am PDT कुछ समय के लिए उन्हें क्वारंटाइन में रखा गया। इसके बाद जब उन्हें चिड़ियाघर में लोगों के समक्ष रखा गया तो उन्होंने अपने पुरानी आदतों के चलते लोगों को गालियां देना शुरु कर दिया। निकोलस ने बताया कि इनके लिए कोई बात पकड लेना बहुत […]