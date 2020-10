बोले बिल गेट्स; दुनिया को कोरोना वैक्सीन देने में भारत की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण

सोफ्टवेयर जायंट माइक्रोसोफ्ट के संस्थापक और दुनिया के अग्रिम दानदाताओं में से एक बिल गेट्स ने कोरोना संकट से दुनिया को उबारने में भारत की भूमिका को सबसे महत्वपूर्ण बताया है। बता दें कि भारत दुनिया के सबसे बड़े वैक्सीन निर्माण क्षमता वाले दवा उत्पादकों में से एक है।

दवा बाजार और दवाई निर्माण क्षेत्र में भारत की इसी विशेषता के कारण वर्तमान में भारत में ऑक्सफोर्ड की कोरोना वैक्सीन, रूस की स्पुतनिक वैक्सीन का परीक्षण चल रहा है। एक बार मंजूरी मिल जाने पर भारत में इसका उत्पादन बढ़ाया जा सकेगा और दुनिया की मांग के अनुरुप आपूर्ति की व्यवस्था की जा सकेगी।

उल्लेखनीय है कि सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ग्रैंड चैलेंजेज की वार्षिक बैठक 2020 को संबोधित किया था जहां उन्होंने दुनिया के कई क्षेत्रों में इनोवेशन और उसमें भारत की भूमिका पर बात की थी।

इस बीच प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि भारत के पास एक मजबूत और जीवंत वैज्ञानिक समुदाय है। हमारे पास अच्छे वैज्ञानिक संस्थान भी हैं। कोरोना के खिलाफ लड़ाई में वे विशेष रूप से पिछले कुछ महीनों के दौरान भारत की सबसे बड़ी संपत्ति बन कर उभरे हैं।

India’s vibrant scientific community is our nation’s asset.

We have seen their remarkable efforts in strengthening India’s fight against COVID-19 in the last few months. pic.twitter.com/oaTY2vs4mN

— Narendra Modi (@narendramodi) October 19, 2020