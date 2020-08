भयंकर विस्फोट से दहली लेबनान की राजधानी बेरूत, नहीं पता विस्फोट का कारण

मंगलवार को हुए एक बड़े विस्फोट ने लेबनान की राजधानी बेरूत के बंदरगाह क्षेत्र को हिला दिया। सोशल मीडिया पर वायरल हो रही तस्वीरों और वीडियो में धुएं ढकी और क्षतिग्रस्त इमारतों को देखा जा सकता हैं, लेकिन विस्फोट का सटीक स्थान और विस्फोट का कारण स्पष्ट नहीं है। जोरदार आवाज के साथ हुए धमाके के बाद लाल धुएं का गुबार दिखाई देने लगा।

घटना में कई लोगों की मौत हो गई है और सैकड़ों घायल हो गए हैं। विस्फोटक इतना भयानक था कि लोग उसे ‘परमाणु विस्फोट’ तक कहने लगे। हालांकि इसकी किसी भी तरह की कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है

निवासियों ने बताया कि धमाका इतना तेज था कि घरों की खिड़कियां और फॉल्स सीलिंग टूट गईं।

लेबनान की राष्ट्रीय समाचार एजेंसी के अनुसार देश के पश्चिमी तट पर बेरूत बंदरगाह में जमा किए जा रहे विस्फोटक में आग लगने के कारण ये विस्फोट हुआ हैं। इस बात की पुष्टि के प्रमाण के रूप में उपग्रह द्वारा प्राप्त तस्वीर के साथ की तुलना में विस्फोटों का वीडियो यह पुष्टि करता है कि विस्फोट बंदरगाह के एक गोदाम में हुआ था।

My brother sent me this, we live 10 KM away from the explosion site and the glass of our bldgs got shattered. #Lebanon pic.twitter.com/MPByBc673m

— Abir Ghattas (@AbirGhattas) August 4, 2020