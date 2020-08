चीन के शांडोंग में बेरूत जैसा भीषण धमाका, कई घरों की छतें उड़ी

धमाके के बाद राहत और बचाव कार्य जारी, घायलों को अस्‍पताल में भर्ती कराया पेइचिंग(ईएमएस)। चीन के शांडोंग प्रांत में बेरूत जैसा भीषण धमाका हुआ है। चीनी मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक यह धमाका पूर्वी चीन के शांडोंग प्रांत में एक बाजार के समीप हुआ है। इस धमाके में कितने लोग हताहत हुए हैं, इसका अभी पता नहीं चल पाया है। विस्‍फोट के बाद धुएं का विशाल गुबार देखा गया। विस्‍फोट से कई घरों की छत उड़ गई और घरों के शीशे टूट गए। #BREAKING #UPDATE#china 🔸Fire on August 15, 2020 in #Jinxiang Town, #Jining City, #Shandong Province 🔸Further Details Awaited pic.twitter.com/qpxEE0ijQR — #DextrousNinja (@DextrousNinja) August 15, 2020 चीनी अखबार ग्‍लोबल टाइम्‍स की रिपोर्ट के मुताबिक घटनास्‍थल पर राहत और बचाव कार्य जारी है। घायलों को अस्‍पताल में भर्ती कराया गया है। प्रारंभिक जांच में पता चला है कि किसानों के सामान रखने की जगह पर धमाका हुआ था। बताया जा रहा है कि लकड़ी काटने के दौरान बिजली के तारों को नुकसान पहुंचा और आग लग गई। इससे धमाका हो गया। An #explosion occurred near a market […]