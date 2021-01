बांगलादेश : सिलेंडर विस्फोट में 4 की मौत

ढाका, 11 जनवरी (आईएएनएस)| बांग्लादेश की राजधानी ढाका के बाहरी इलाके में गाजीपुर में एक सामुदायिक रसोई के अंदर सोमवार को गैस सिलेंडर फटने से चार लोगों की मौत हो गई और 20 अन्य घायल हो गए। एक अधिकारी ने यह जानकारी दी। समाचार एजेंसी सिन्हुआ के मुताबिक, स्थानीय कलियाकोइर फायर सर्विस स्टेशन के एक अधिकारी, कबीरुल आलम ने मीडिया को बताया, “कॉलोनी की रसोई के अंदर ज्यादातर कपड़ा श्रमिकों के लिए खाना बनाने के लिए रखे गैस सिलेंडर में अचानक आग लगने और विस्फोट होने से एक महिला और तीन पुरुष मारे गए जिनमें उसका पति भी शामिल है और 20 अन्य घायल हो गए।” उन्होंने कहा कि आग ने सोमवार को सुबह लगभग 5 बजे पूरी तरह से या आंशिक रूप से कॉलोनी के कम से कम 50 घरों को अपनी चपेट में ले लिया। अधिकारी ने कहा कि सभी घायलों को पास के अस्पतालों में ले जाया गया। उन्होंने कहा कि दमकलकर्मियों ने करीब एक घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग की लपटों को काबू में किया। बांग्लादेश फायर सर्विस और सिविल डिफेंस ने घटना की जांच के लिए एक समिति का गठन किया है।