अजब गजब : नासा के ANITA ने खोजा एक और ब्रह्मांड, यहाँ उल्टा चलता है समय!

अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने एक समानांतर ब्रह्मांड की खोज करने का दावा किया है। नासा की अनुसार हमारे ब्रह्मांड के बगल में एक और ब्रह्मांड है। लेकिन यहां समय उल्टा चलता है। समानांतर ब्रह्मांड का सिद्धांत को मानते हुए अंटार्कटिका में एक नए ब्रह्माण्ड की खोज की गई है। इसके आधार पर नासा के वैज्ञानिकों का कहना है कि उन्होंने एक और ब्रह्मांड की खोज की है। कई वैज्ञानिक इस पर लंबे समय से काम कर रहे हैं। हालांकि कुछ वैज्ञानिक इससे सहमत नहीं हैं। अंटार्कटिका के वैज्ञानिकों ने एक और ब्रह्मांड की सच्चाई को साबित करने की कोशिश की है। वैज्ञानिकों ने एक विशाल गुब्बारे द्वारा अंटार्कटिक इंपल्सिव ट्रांसिएंट एंटीना (ANITA) को ऊंचाई तक भेजा है।

गुब्बारे को इतनी ऊँचाई पर पहुँचाया जाता है जहाँ हवा सूखी हो। कोई रेडियो शोर नहीं हो, को बाहरी अंतरिक्ष से पृथ्वी पर उच्च ऊर्जा के कण आते रहते हैं, जो यहां से कणों से गुना अधिक शक्तिशाली हैं। सबमैट्यूमिक न्युट्रोन कण के ही जैसे ये कण भी लगभग शून्य वजन के और कम ऊर्जा वाले होते हैं, जैसे कि । यह किसी भी कण से टकराए बिना धरती के पार जाता है। लेकिन उच्च ऊर्जा वाले कण पृथ्वी के ठोस सतह से टकरा जाते हैं।

उच्च-ऊर्जा कणों को केवल तभी पहचाना जा सकता है जब वे बाहरी स्थान से नीचे आते हैं। लेकिन एएनआईटीए की मदद से ऐसे न्यूट्रिनो के बारे में जानकारी प्राप्त की गई जो पृथ्वी से आ रहे थे। यानी ये कण समय के साथ पीछे की ओर बढ़ रहे हैं। जो समानांतर ब्रह्मांड के सिद्धांत को सही साबित करता है।

क्या है समानांतर ब्रह्मांड?

वैज्ञानिकों ने कहा कि 13.8 अरब साल पहले बिंग-बैंग के दौरान दो ब्रह्मांड बने थे। वह जिसमें हम रहते हैं। दूसरा वह है जो हमारे अनुसार पीछे की ओर जा रहा है। इसका मतलब है कि वहां उल्टा समय चल रहा है। एक से अधिक विश्वविद्यालयों का सिद्धांत वर्षों पुराना है।

"That means the high-energy particles can only be detected coming “down” from space, but the team’s ANITA detected heavier particles, so-called tau neutrinos, which come “up” out of the Earth." Inspiration for the Death Busters' home galaxy's name https://t.co/g1lSHE5iOG

