महिला ने मास्क नहीं लगाया तो पुलिस ने दीवार पर टिकाया और दबाया गला

घटना की फुटेज मिलने के बाद पुलिस ने कहा है कि महिला को गिरफ्तार भी किया जाएगा

मेलबोर्न(ईएमएस)। ऑस्ट्रेलिया में पुलिसकर्मी एक महिला को दीवार पर टिका कर उसका गला दबा रहा है। इस घटना की फुटेज मिलने के बाद पुलिस ने यह कहा है कि महिला को गिरफ्तार किया जाएगा क्योंकि उसने अपना एड्रेस और नाम नहीं बताया है। वीडियो फुटेज में पुरुष पुलिसकर्मी उस महिला को धकियाता हुआ दिख रहा है। महिला पुलिसकर्मी से कह रही है- मेरा दम घुट रहा है इसके बावजूद पुलिस महिला के खिलाफ कार्रवाई करेगी।

पुलिस ने अपने बयान में कहा है कि मेलबोर्न में वेलिंगटन स्ट्रीट पर गश्त लगाई जा रही थी। इस समय स्थानीय समयानुसार शाम के करीब 5 बजे रहे थे। हमने देखा कि एक 21 साल की महिला ने अपना मुंह नहीं ढंका हुआ था। वायरल वीडियो फुटेज में उस महिला की चीखने की आवाज आ रही है और वह कह रही है- तुम मेरा गला दबा रहे हो। महिला पुलिस अधिकारी से बार-बार खुद को छोड़ देने की बात कह रही है।

#Australian Police in #Melbourne arrest someone for not wearing a mask#Australia #COVID19 #coronavirus pic.twitter.com/fMKaYjyv5G

— Global News (@GlbBreakNews) August 10, 2020