कुतुब मीनार से चार गुना बड़ा एस्टेरॉइड पृथ्वी के पास से गुजरेगा

इस एस्टरॉइड का नाम 2010 एनवाय 65 है। यह 1017 फुट लंबा है। यह स्टेच्यु ऑफ लिबर्टी की तुलना में लगभग तीन गुणा और कुतुब मिनार से चार गुणा बड़ा है। स्टेच्यु ऑफ लिबर्टी 310 फुट और कुतुब मिनार 240 फुट लंबा है।

यह एस्टेरॉइड 46,400 किलोमीटर प्रति घंटे की तेजी से पृथ्वी की तरफ आ रहा है। यह 24 जून को दोपहर 12.15 बजे पृथ्वी के समीप से गुजरेगा। युएस स्पेस एजेन्सी नासा के अनुमान के अनुसार यह पृथ्वी से लगभग 37 लाख किलोमीटर दूर से गुजरेगा।

नाना के वैज्ञानिकों ने इन सभी एस्टेरॉइड को पृथ्वी के लिए खतरा माना है जो पृथ्वी से 75 लाख किलोमीटर की दूरी से गुजरते हंै। इस तेजी से गुजरनेवाले गतिशील अवकाशी पदार्थों व खगोलीय गोले को नियर अर्थ ऑब्जेक्ट्स (एनईओ) कहा जाता है।

सूर्य के आसपास घूमनेवाले छोटे अवकाशी पदार्थों को एस्टेरॉइड अथवा क्षुद्रग्रह कहा जाता है। यह मुख्य तौर पर मंगल और गुरु के बीच स्थित एस्टेरॉइड पट्टे में दिखता है। कई बार इससे पृथ्वी को भी नुकसान पहुंचती है।

