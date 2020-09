अमेरिकियों को मिल रहे रहस्यमयी बीजों के पैकेट; अमेजन ये उठाया ये कदम

अमेजन ने विदेशी बीजों की बिक्री पर लगाया बैन नई दिल्ली (ईएमएस)। ऑनलाइन ई-रिटेल कंपनी अमेजन ने अमेरिका में विदेशी बीजों की बिक्री को बैन कर दिया है। हजारों अमेरिकी नागरिकों ने बीज के पैकेट मिलने की कंपनी से शिकायत की थी। जबकि उन्होंने इसका ऑर्डर नहीं किया था। ग्राहकों को मिलनेवाले पैकेट ज्यादातर चीन के थे। कंपनी की प्रवक्ता ने बताया ग्राहकों की शिकायत पर कार्रवाई करते हुए हमने सिर्फ अमेरिकी बिक्रेताओं को बीज बेचने की इजाजत दी है। बुधवार को कंपनी ने अपनी नीति को अपडेट किया। जिसमें विदेशी बिक्रेताओं को सलाह दी कि अमेजन अमेरिका में पौधे या बीज की आयात की इजाजत नहीं देगा। कंपनी उन उत्पादों पर रोक लगाती है जिसे अमेरिकी कृषि विभाग ने ‘हानिकारक’ करार दिया है। इसके अलावा सरकारी क्वारंटीन का सामना कर रहे उत्पादों या छूने या खाने से घातक होनेवाले उत्पादों की भी इजाजत नहीं है। Tucker Carlson on mysterious seed packets arriving in US from China: “I guess the coronavirus wasn’t enough” pic.twitter.com/TgR7wOhJb2 — TV News HQ (@TVNewsHQ) August 1, 2020 कंपनी की संशोधित नीति के मुताबिक गाइडलाइन्स […]