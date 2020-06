“दुनिया गोल नहीं”, यह साबित करने में गई अमेरिकी एस्ट्रोनॉट की जान

कैलिफोर्निया (ईएमएस)। दुनिया गोल नहीं, यह बात साबित करने के चक्कर में एक अमेरिकी एस्ट्रोनॉट की कैलिफोर्निया में मौत हो गई। अपने विचार को साबित करने के लिए इस एस्ट्रोनॉट ने खुद के बनाए एक रॉकेट से आकाश में उड़ान भरी, लेकिन उसका रॉकेट ऊपर जाते ही धमाके के साथ फट गया और उसका सारा मलबा नीचे फैल गया। इस एस्ट्रोनॉट का नाम माइक ह्यूजेस है जिसे ‘मैड’ माइक ह्यूजेस के नाम से भी जाना जाता है।

इस घटना की जानकारी साइंस चैनल ने सोशल नेटवर्किंग साइट टि्वटर पर दी है। टि्वटर ने लिखा है, ह्यूजेस हमेशा से स्पेस में लॉन्च करना चाहते थे। ह्यूजेस लिमोजिन ड्राइवर भी थे जिनके नाम ‘लॉन्गेस्ट लिमोजिन रैंप जंप’ का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड दर्ज है। साल 2002 में उन्होंने अपनी लिमोजिन कार को 103 फीट (31 मीटर) की ऊंचाई से जंप कराया था।

Mad Mike Hughes just launched himself in a self-made steam-powered rocket and crash landed. Very likely did not survive. #MadMike #MadMikeHughes pic.twitter.com/svtviTEi8f

— Justin Chapman (@justindchapman) February 22, 2020