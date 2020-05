अमेरिका : मिनियापोलिस शहर में पुलिस बर्बरता में अश्वेत जॉर्ज फ्लॉयड की मौत के बाद लूटपाट (वीडियो)

वाशिंगटन (ईएमएस)। अमेरिका में पुलिस की बर्बरता का दिल दहला देने वाला मामला सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। मामले में मिनियापोलिस शहर में एक अफ्रीकी मूल के अमेरिकी शख्स की पुलिस की दरिंदगी के कारण मौत हो गई। घटना का वीडियो सामने आया है, जिसमें दिख रहा हैं कि एक अश्वेत को हथकड़ी लगी है और वह जमीन पर उल्टा लेटा है। एक पुलिस अफसर पांच मिनट से ज्यादा समय तक उसकी गर्दन पर अपना घुटना गढ़ाए रहा जिसके बाद आदमी की मौत हो गई । इस मामले में चार पुलिस वालों को बर्खास्त कर दिया गया है।

‘Please. Your knee in my neck. I can’t breathe.’ Black man George Floyd died shortly after a Minneapolis police officer kneeled on his neck (warning: distressing) pic.twitter.com/kMPiILRUqR — NowThis (@nowthisnews) May 27, 2020

मरने वाले अश्वेत का नाम जॉर्ज फ्लॉयड है। अमेरिका में मामले को लेकर कई जगह विरोध-प्रदर्शन शुरू हो गए हैं। लोगों ने आगजनी की और शो-रूम लूट रहे हैं। जिसके हाथ जो आया, वो वही सामान लेकर भागता दिखा।

ऐसे मची लूट

#Minneapolis Target descends into chaos as looters smash windows, destroy shelves, and haul away everything inside amid protests against the death of #GeorgeFloyd #Target pic.twitter.com/7gjz0SMyTB — Serdar Imren (@MrImren) May 28, 2020

हिंसा ने कितना बड़ा रुप ले लिया इसमें देखिये

A few scenes from the aftermath here in Minneapolis #minneapolisriots pic.twitter.com/a4pORq3b8F — .. (@bndar2390) May 28, 2020

जबकि, मिनियापोलिस के मेयर जैकब फ्रे ने जॉर्ज फ्लॉयड की हिरासत में मौत के बाद चार पुलिस अधिकारियों पर त्वरित कार्रवाई की है। वीडियों में सुना जा सकता है कि 40 साल का जॉर्ज लगातार पुलिस अफसर से घुटना हटाने को कहता है, वह कहता है,आपका घुटना मेरी गर्दन पर है, मैं सांस नहीं ले पा रहा हूं…’, धीरे-धीरे उसकी धड़कन बंद हो जाती है। इसके बाद अफसर कहते हैं ‘उठो और कार में बैठो’ लेकिन कोई प्रतिक्रिया न आने पर उस अस्पताल ले जाया गया, जहां उस मृत घोषित कर दिया गया।

मिनियापोलिस के मेयर ने घटना पर नाराजगी जाहिर कर बताया कि अधिकारियों पर मुकदमा चलाया जा रहा है। घटला की जानकारी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को भी दी गई है।

McEnany says the DOJ and FBI are briefing Trump on the investigation into George Floyd’s death while in Minneapolis police custody pic.twitter.com/kiy4FQ3zQZ — Bloomberg QuickTake (@QuickTake) May 28, 2020

घटना के बाद जिस पुलिस कर्मी ने इस घटना को अंजाम दिया उसका नाम लोगों ने सार्वाजनिक कर दिया। उसके बाद से उस पुलिस कर्मी के घर पर सैंकड़ों की संख्या में पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया।