कोविड संकट में नौकरी गंवाने वाली एयर होस्टेस की आंखें छलक आईं, ये थी उनकी आखिरी फ्लाइट

कोरोना ने विश्व भर में अपना प्रभाव दिखाया है। ना सिर्फ लोगों के स्वास्थ्य से बल्कि वायरस के कारण लोगों की आर्थिक स्थिति भी बिगड़ रही है। बड़े बड़े उद्योग भी इस वायरस के चलते लॉकडाउन के प्रकोप से बच नहीं पाए। कोविड काल में कई कं पनियों को काफी नुक़सान हुआ है। इसके चलते कई कंपनियों ने अपने कई कर्मचारियों को नौकरी से निकालने का निर्णय भी लिया है।

अमेरिकन एयरलाइंस भी वायरस के इस प्रभाव से बच नहीं पाई है। वायरस के प्रभाव के चलते अब तक अमेरिकन एयरलाइंस को 5 बिलियन डॉलर का नुक़सान हो चुका है। जीनिवा स्थित इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन ने बताया कि कोरोना के पहले जैसी स्थिति आने के लिए अभी भी 2024 तक का समय लगेगा। इसके चलते अमेरिकन एयरलाइंस ने 32000 कर्मचारियों को नौकरी पर से हटाने का निर्णय लिया है।

Flight attendants across the country this week give tearful goodbyes on their final flights as more than 40,000 airline employees are furloughed today. pic.twitter.com/WQk7YwwpVA — Sam Sweeney (@SweeneyABC) October 1, 2020

ऐसी ही एक कर्मचारी जिसे नौकरी पर से निकाला जा रहा है, रॉस ब्रुएना नामक यह एयर होस्टेस पिछले 2.5 साल से अमेरिकन एयरलाइंस से जुड़ी थी। अपने आखिरी उड़ान के वक्त जब वह अनाउंसमेंट कर रही थी तब भाव-विभोर होते हुए उन्होंने अपने सभी फ्लाइट अटेंडेंट्स को धन्यवाद कहा।

She is just a lady who has big passion about her job! I’m proud of this lady and all the ladies in the world who fight for their Passion and dreams. Your tears are so worth it. Keep fighting! — Hanan S Alhemairy (@hanan1111) October 2, 2020

I’m a retired American flight attendant This young woman makes me so proud. I am still crying over her goodness and grace. It hurts me that she only got to fly for 2.5 years. I hope she realizes we all love her and wish wecould hug her. Please vote. It didn’t have to be this bad. — james brooks (@jimlq) October 2, 2020

रॉस ने कहा कि यह जॉब उनके लिए जीवन के निराश पलों में से बाहर लाने में काफी सहायक रही। इस जॉब से उनकी काफी सारी यादें जुड़ी हैं। इस जॉब ने कई सारी उपलब्धियां प्रदान की है, जिससे उन्हें इसे छोडऩे में काफी दु:ख हो रहा है।

सोशल मीडिया पर वायरल रॉस के इस वीडियो को एक मिलियन से भी ज्यादा बार देखा जा चुका है। कई लोगों ने ट्वीट कर रॉस के साथ अपनी हमदर्दी भी जताई है।