आखिर इस नामी कलाकार ने ग्रेमी एवॉर्ड टॉयलेट में क्यों डाल दिया?

अमेरिकी रैपर और संगीत निर्माता कान्ये वेस्ट ने हाल ही में सोशल मीडिया पर एक वीडियो साझा किया है। जिसमें उन्हे प्रतिष्ठित ग्रैमी अवार्ड पर पेशाब करते हुए देखा जा सकता है। अब ये वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। जो भी इस वीडियो को देखता है वह आश्चर्यचकित रह जाता है कि कान्ये वेस्ट ऐसा कैसे कर सकते हैं! कान्ये द्वारा साझा किए गए वीडियो को 2 मिलियन से अधिक बार देखा जा चुका है। इस वीडियो में ग्रैमी अवार्ड को कमोड के अंदर और कान्ये वेस्ट को उस पर पेशाब करते हुए देखा जा सकता है।

कान्ये वेस्ट के कई ट्वीट्स इस बात का अंदाजा देते हैं कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। एक संगीत कंपनी की आलोचना करने के लिए उन्होंने ऐसा किया है। बताया जा रहा है कि कॉन्ट्रेक्ट वाले फेज़ में कान्ये आधुनिक गुलामी से मुक्त होना चाहते हैं, इसीलिए उन्होंने बहुत सारे कॉन्ट्रेक्ट्स की फोटोज़ भी शेयर की हैं। एक ट्वीट में उन्होंने लिखा-

‘मुझे पता है कि कई संगीतकारों को कुछ कहने की इजाज़त नहीं।मगर मैं चुप नहीं रह सकता। मैं हमेशा की तरह कुछ कहने जा रहा हूं।’

वेस्ट ने एक दूसरे ट्वीट में लिखा-‘ये मेरे दस यूनिवर्सल कॉन्ट्रैक्ट्स हैं। मैं चाहता हूं कि दुनिया का हर वकील इसे देखे।’

Here are my ten Universal contracts … I need every lawyer in the world to look at these

— ye (@kanyewest) September 16, 2020