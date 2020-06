अफ्रिका के कोंगो में डूबी नाव, 30 की मौत बाकी की खोज ज़ारी

अफ्रीकी देश कोंगो रिपब्लिक में एक नाव के झील में डूबने से 30 लोगों की मौत हो गई है। इसमें 12 महिलाएं और 11 बच्चे शामिल हैं। यह दुर्घटना शनिवार रात माइ नाडोम्बे झील में हुई थी। नाव पर सवार लोगों में अधिकांश शरणार्थी हो सकते हैं, जो देश में आंतरिक विवाद के चलते दूसरे स्थान पर जा रहे थे।

स्थानीय मेयर सिमोना मबो वेम्बा ने कहा कि दुर्घटना के समय कम से कम 350 लोग नाव पर सवार थे। इनमें से 183 बच कर तट पर आ गए हैं। बाकी लोगों की खोज की जा रही है। हताहतों की संख्या बढ़ सकती है क्योंकि नाव पर लाइफ जैकेट भी नहीं थी और ज्यादातर लोग तैरना भी नहीं जानते थे।

