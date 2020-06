अफगानिस्तान : राष्ट्रपति अशरफ गनी के शपथग्रहण समारोह में धमाके, सीना दिखाते हुए कहा, ‘जान देने को तैयार!’

अफगानिस्तान में राष्ट्रपति अशरफ गनी के शपथ ग्रहण समारोह में एक से अधिक बम धमाके हुए।

जब अशरफ गनी मंच पर शपथ ले रहे थे, उसी वक्त एक के बाद एक धमाके शुरु हो गये। पहले धमाके के बाद ही सुरक्षाकर्मियों ने राष्ट्रपति को घेर लिया। हालांकि राष्ट्रपति अपने स्थान पर टिके रहे जब तक की धमाकों की आवाज बंद नहीं हुई। उसके बाद उन्होंने शपथ लेने की प्रक्रिया पूरी की। देखें वीडियो-

धमाकों के बाद अशरफ गनी ने सभागार में बैठे समर्थकों के समक्ष अपना कोट खोलकर दिखाते हुए कहा कि मैंने कोई बुलेट प्रुफ जैकेट नहीं पहना है, आप ही के जैसे सामान्य लिबास में हूं, अफगानिस्तान के लिये जान न्यौछावर को तैयार हूं। देखें वीडियो-

“I’m not wearing bullet proof cloths. Im wearing ordinary cloths. This chest is ready to be sacrificed for #Afghanistan and my people”. @ashrafghani

ژوندی دی وي افغانستان❤️ pic.twitter.com/Y3InAn3vnD

— Diva Patang (@DivaPatang) March 9, 2020