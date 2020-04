कोरोना से संक्रमित पाए गए अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर रूजवेल्ट पर तैनात 550 क्रू मेंबर, एक की मौत

वॉशिंगटन (ईएमएस)। अमेरिका के यूएसएस थियोडोर रूजवेल्ट एयरक्राफ्ट करियर के 4,800 क्रू मेंबर्स में से 10 प्रतिशत से अधिक लोग कोरोना वायरस से संक्रमित पाए गए हैं। अमेरिकी नौसेना के एक प्रवक्ता ने कहा चालक दल के 92 प्रतिशत सदस्यों की जांच की गई है। अभी तक 550 लोग संक्रमित पाए गए हैं और 3,673 लोग संक्रमण मुक्त पाए गए हैं। इस जहाज में तैनात एक सैनिक की कोरोना से मौत की भी खबर है।

A U.S. Navy sailor died from COVID-19, marking the first death of a sailor assigned to the coronavirus-stricken aircraft carrier Theodore Roosevelt https://t.co/ugkEpXqAeT pic.twitter.com/QdFBoIqXc4

— Reuters (@Reuters) April 13, 2020