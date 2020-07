35 वर्षीय मरीना ने पति को तलाक देकर 20 वर्षीय सौतेले बेटे से शादी कर ली!

मरीना को फिर से प्यार हो गया कहते हैं जोडिय़ां स्वर्ग में बनती हैं। कुछ जोडिय़ों को देख कर हमें यह सच भी लगता है। वहीं कुछ जोडिय़ां ऐसी भी होती हैं जो हमें सोचने पर मजबूर कर देती हैं कि क्या सच में जोडिय़ां स्वर्ग में ही बनती हैं? ऐसी ही एक घटना हमारे सामने आई है। रूस के क्रास्नोडार की मूल निवासी मरीना बालामेशेवा ने कुछ ऐसा किया जिसने अच्छे-अच्छे को झकझोर कर रख दिया। जहां सोशियल मीडिया इन्फ्लुएंसर मरीना ने अपने 20 साल के सौतेले बेटे से शादी कर ली हैं। इसके पहले मरीना ने अपने 45 वर्षीय पति को तलाक दे दिया है। View this post on Instagram Муж и жена ❤️ Огромное спасибо за ваши тёплые слова. Чисто как девочке хочется похвастать платьем 😅 от @tatianakaplun_official В Сторис в полный рост 🙂 A post shared by Марина Балмашева (@marina_balmasheva) on Jul 11, 2020 at 7:54am PDT मरीना पिछले दस सालों से अपने पूर्व पति एरी और उसके बेटे के साथ रहती है। शादी के दस साल बाद, मरीना और एलेक्सी ने अलग […]