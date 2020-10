103 साल के दादाजी ने लगाया हवाई गोता; गिनेस वर्ल्ड ‌रिकॉर्ड्स में नाम शामिल

कहते है ना की साहस की सीमा नहीं होती। बस इसी मिसाल को कायम किया है अमेरिका के एक बुजुर्ग ने, जिसने 103 साल की उम्र में स्काई डाइविंग कर एक नया रिकॉर्ड बनाया है। बुजुर्ग ने अपने पोते के स्नातक होने की खुशी में स्काई डाइविंग की थी।

विस्तृत जानकारी के अनुसार, आल्फ्रेड नाम के इस दादाजी ने अपने पोतों के स्नातक होने पर उनके साथ स्काई डाइविंग करने का वादा किया था। वादे के अनुसार जब उसके दोनों पोतें स्नातक होकर आए तो दादाजी ने उनके साथ हवाई गोता लगा लिया। अपने वादे को पूरा करने के दौरान आल्फ्रेड ने गिनेस बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम सबसे अधिक उम्र में पैराशूट जंप करने वाले व्यक्ति के तौर पर दर्ज कार लिया है।

सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल

आल्फ्रेड के इस साहस का एक दो मिनट का वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हुआ है। इसमें आल्फ्रेड के प्लेन में जाने से लेकर उनके पैराशूट से जंप करने की पूरी क्रिया दर्शाई गई है। आल्फ्रेड ने अपना पहला स्काई डाइविंग भी 100 साल पूर्ण होने के बाद लगाया था और अपने पोतों से वादा किया था कि यदि वह स्नातक हो जाएंगे तो वह फिर से गोता लगाएंगे।

The 103-year-old said he would do it if his grandsons graduated college! 😳

— GuinnessWorldRecords (@GWR) October 3, 2020