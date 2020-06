अभी नहीं आ रहा माल्या!

नई दिल्ली (ईएमएस)। भारत की बैंकों को करोड़ों रुपए का चूना लगाकर विदेश भागने वाले कारोबारी विजय माल्या को भारत लाने की चर्चा जोरों पर है पर इन तमाम अटकलों के बीच किंगफिशर के मालिक माल्या ने खुद इन बातों पर विराम लगा दिया है। माल्या ने ऐसी मीडिया रिपोर्ट्स पर कहा कि उन्हें (मीडिया) खुद पता होगा कि वे क्या बोल रहे हैं। इससे पहले बुधवार शाम तक खबरें थीं कि माल्या को लेकर अधिकारी कभी भी भारत पहुंच सकते हैं। कहा जा रहा था कि उन्हें मुंबई की ऑर्थर जेल में रखा जाएगा। कहा जा रहा था कि सीबीआई और ईडी के लोग रात-रात में ही उन्हें लेकर आ सकते हैं।

‘Did someone say that I’m returning to India? I’m the King of Good Times forever, oo-la-la-la-le-o’ – #VijayMallya

Here’s my cartoon. pic.twitter.com/90eF1mbXol

— Aswin Kumar (@aswinkumar88) June 4, 2020