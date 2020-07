वर्कर ने किया ऐसा डान्स कि, लोगों ने कहा MJ भी इनके आगे बौना, देखें वीडियो

20 लाख से अधिक व्यूज मिल चुका है

क्या आपने कभी ऐसा डान्स देखा है जिसे देखकर आपकी पलकें भी न झपकें। लंबे समय तक वहीं बैठे रहें। थोड़ी देर के लिए तो समझ में ही नहीं आती है कि कौन-सी मूव कहां हो रहा है। अब कौन-सा स्टेप आएगा? ऐसा ही एक डान्स सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। जिसमें एक वर्कर जबरदस्त डान्स कर रहा है। बिलबर्टल्स नामक इस यूजर ने सबसे पहले ट्विटर पर इस डान्स वीडियो को शेयर किया था।

उन्होंने लिखा था कि चीन के हुबई प्रांत में स्थित एक निर्माणकार्य साइट पर माइकल जैक्शन फिर पैदा हो गया है। इस डान्स वीडियो को अभी तक 20 लाख से अधिक व्यूज मिल चुका है। इस वीडियो में बाकी के मजदूर बैठे हैं जबकि एक वर्कर छड़ी की मदद से डान्स कर रहा है।

इस डान्स वीडियो को देखकर बाकी के मजदूर तालियां बजाने लगते हैं। इस वर्कर का डान्स सिर्फ वहां के दूसरे वर्कर को ही नहीं सोशल मीडिया की मदद से जिन लोगों ने भी देखा सभी को रोमांच से भर दिया। सभीने दिल से इस नृत्य की तारीफ की। कई लोगों ने तो इस वर्कर को माइकल जैक्शन की तुलना में भी श्रेष्ठ डान्सर कहा है। एक यूजर ने इन्हें कुल बॉय कमेन्ट किया है। ऐसे ही एक यूजर ने यह भी कॉमेन्ट किया कि भाईसाब कहीं इस डान्स के लिए तो वर्कर नहीं बने न? अब यह बात अभी तक नहीं जाना जा सका है कि ये वर्कर हैं या डान्सर? एक भाई साहब ने इस ट्विट के जवाब में भारतीय अवतार बाबा जैक्शन का वीडियो दिखाया है।

Here is Indian reincarnation of MJ.. Plse check ithttps://t.co/ENfZAJr2fB

— Sharad Jadhav (@shinysharad31) July 3, 2020