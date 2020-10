गंगनम स्टाइल में डांस के साथ नूडल्स बनाती महिला का वीडियो वायरल

सोशल मीडिया एक ऐसी जगह है जहाँ आप रोज कुछ न कुछ नया देख लेते है। आपको एक साउथ कोरियन गाना “ओपन गंगनम स्टाइल…!” तो आपको याद ही होगा। अब इस वायरल गंगनम स्टाइल गाने पर ही नूडल्स बनाते हुए एक लड़की का अनोखा डांस वायरल हो रहा है, जिसमें वो नूडल्स भी बना रही है और बेहतरीन डांस भी कर रही है।

जानकारी के अनुसार ये वीडियो एशियन फूड मार्केट का है। इस वीडियो में एक लड़की नूडल्स बनाते हुए ओपन गंगनम स्टाइल गाने के अपने डांस मूव्स से सभी को हैरान कर दिया है। इस वीडियो में डांस करती हुई इस लड़की ने सबका ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया है। वीडियो की शुरूआत में लड़की पहले कढ़ाई को गैस बर्नर पर नचाती है और फिर उसमें कलछी फंसा के बड़ी सफाई से हवा में तेजी से घुमाती है। इस दौरान कढ़ाई से आग की तेज लपटें निकल रही थीं और फिर भी ये करतब उसने कढ़ाई के साथ बड़ी सफाई से दिखाए। कई बार तो गर्म कढ़ाई लड़की के सिर के काफी पास आ गयी लेकिन उसने बेफिक्री से अपना डांस जारी रखा। एक बार तो महिला के बालों का रबर बैंड भी निकल कर नीचे गिर गया। लेकिन उसका कॉन्फिडेंस बिल्कुल नहीं डिगा।

Me making supernoodles after coming home at 4am hammered pic.twitter.com/tph250JDiI — Sarah 💋 (@Hinder_Surprise) October 9, 2020

इस वीडियो को खुद नूडल्स बनाने वाली लड़की ने अपने ट्विटर अकाउंट पर साझा किया है। लड़की का नाम सारा है और इस वीडियो को अब तक 91.5 लाख व्यूज मिल चुके है। 10 अक्टूबर को पोस्ट किया गया यह वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो चुका है। लोग इस वीडियो को काफी पसंद कर रहे हैं और उसे एक दूसरे को शेयर कर रहे हैं।

The person who’s waiting and just wants to eat their noodles pic.twitter.com/TV9vPQGGn1 — speedrush27 (@Speedyboi77) October 14, 2020

Sis is just twirling around hot noodles and everyone just trusts her. Wild. — maes·tro (@MannieeGeee) October 10, 2020