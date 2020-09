महिला ने अपने हाथों से खिलाया गिलहरी को केला, वीडियो हुआ वायरल

ऐसा माना जाता है कि किसी भूखे को भोजन कराना दुनिया का सबसे बड़ा काम होता है। वैसे भी किसी की मदद करने और किसी पर दया करने से किसी का नुकसान नहीं होता। इसके बाद भी लोग दुसरो की मदद करने से कतराते है। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे एक 17 सेकंड की एक क्लिप वीडियो जिसे भारतीय वन सेवा के सुशांत नंदा ने ट्वीट किया है, में एक महिला को अपने हाथों से गिलहरी को केले खिलाते हुए देखा जा सकता है। जैसा कि वीडियो में देखा जा सकता है कि एक गिलहरी केले को देखकर इधर-उधर घूम रही थी और फिर जब महिला ने केले को उसके सामने रखा दिया तो प्रसन्न होकर, गिलहरी ने उस व्यक्ति की ओर देखा और फिर केले को खाने में लग गई। इस वीडियो में गिलहरी को खाते हुए देखकर एक अलग ही अनुभव प्राप्त होता है। Be kind to all creatures This is the true religion. The Buddha pic.twitter.com/Cv6OkZ2eeG — Susanta Nanda IFS (@susantananda3) September 20, 2020 वीडियो के लिए अपने पोस्ट के कैप्शन में, सुशांत नंदा ने भगवान […]