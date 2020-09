जब दो शेर समुद्र किनारे सैर को निकले!

आपने शेर देखा है? चिड़िया घर में देखा होगा, हैं ना! पर क्या आपने कभी शेर को समुद्र के किनारे टहलते हुए देखा है? देखना छोड़ो, सुना है? नहीं ना! आज हम आपको ऐसे एक वीडियो के बारे में बताने जा रहे हैं जिसमें दो शेरों को समुन्द्र के किनारे टहलते देखा जा सकता है। इस वीडियो के सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर लोग अपने काम पर लग गए और इस वीडियो पर कॉमेंट्स और मीम्स की झड़ी लगा दी।

I’ve never seen lions at the beach before pic.twitter.com/zzf6RKgEZe — Theo Shantonas (@TheoShantonas) September 8, 2020

15 सेकंड की क्लिप में शेर के जोड़े को क्षितिज की ओर निहारते देखा गया, जबकि एक लहर उनके पैरों को छूकर निकल गई। इसके बाद एक और फिर बाकी लहरें भी ऐसा करती हैं। थोड़ी देर में पहला शेर धीरे-धीरे मुड़ता है और पानी में चलना शुरू करता है। इस वीडियो को Reddit पर पोस्ट किया गया था, और यह स्पष्ट नहीं है कि वीडियो कहाँ फिल्माया गया है। ऐसी अटकलें लगाई जा रही हैं कि ये दुबई में पालतू शेर हैं।

आपको बता दें कि एक ऐसा ही वीडियो 2018 में वायरल हुआ था, जिसमें समुद्र तट पर दो पालतू शेर दिखाई दे रहे थे। खैर, सोशल मीडिया की दुनिया को इतनी जानकारी की जरुरत भी नहीं होती! लोग इस पर मीम्स बनाने के काम पर लग गए।

आप भी देखिए इससे जुड़े कुछ मीम्स

Watch out for a full grown 800 pound tuna and his 20 or 30 friends with their series of breathing apparatus made out of kelp — Bark Ruffalo (@barkruffalo69) September 9, 2020

What do you mean you haven't seen it before?? Haven't you heard of Alex "The king of New York"? pic.twitter.com/tYqAh7YuSi — Pavit Singh |shar (@IsharPavit) September 10, 2020

