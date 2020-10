जब टीवी पर दादादी के लाइव इंटरर्व्यू में पोते ने आकर मस्ती शुरु कर दी!

कोरोना के आगमन के साथ ही वर्क फ्रॉम होम का चलन काफ़ी तेजी से लोकप्रिय हुआ है। लोग अपने अपने घरों से ही काम करने को मजबूर है। भले ही इस वर्क फ्रॉम होम प्रक्रिया में काफ़ी फायदा हो पर ये इतना भी असं काम नहीं है। खासकर तब जब घर में कोई ऐसा सदस्य मौजूद हो जो कभी भी आपके वर्क फ्रॉम होम के फ्लो को बिगाड़ सकता हो। हमने बीते कई दिनों में कई ऐसे वीडियो में देखे है जिसमे वर्क फ्रॉम होम कर रहे लोगों के साथ मज़ेदार दुर्घटना घटित होती है। ऐसा ही एक वीडियो फिर सामने आया है जहाँ एक प्रसिद्ध बाल रोग विशेषज्ञ डॉ. इरविन रेडनर एमएसएनबीसी के साथ अपने एक साक्षात्कार के लिए दिखाई दिए।

इस काम के बीच में अचानक उनका पोता उनके कमरे में आ गया और फिर इसके बाद सबका ध्यान सिर्फ बच्चे की मासूम हरकतों पर ही केन्द्रित रह गया। इस वीडियो के समें आने के बाद लोग जमकर मज़े ले रहे है।

अपने दादा के साक्षात्कार के बीच में आने से लेकर अंत टक ये बच्चा अपने दादा के आसपास ही मंडराते हुए और मासूम हरकतें करते हुए दिखाई दे रहा है। इस वीडियो को तक 18 हज़ार से अधिक बार देखा जा चुका है।

इस वीडियो में बच्चे की अदा से सब उसके कायल बन रहे है और कमेंट में उस बच्चे की तारीफ भी कर रहे है।

That seemed so sweet and normal in a good way..I am bawling tears of hormonal happiness.

I miss sweet!

I miss normal! — Allison rousey (@Thornlily74) October 1, 2020

कुछ लोग डॉक्टर साहब को समझा रहे कि अब आप उम्मीद छोड़ ही दीजिए।

Just give up Grandpa, it's over… — Sad But True vs. The Salmon Dance (@Dezarath) October 1, 2020

All news should be like this! — mesnitu (@mesnitu) October 3, 2020

आप बताइए इस वीडियो पर आपके क्या विचार है?