जब सागर किनारे केकड़े ने मारे सिगरेट के कश!

सोशल मीडिया रोज कुछ न कुछ ऐसा लेकर आ जाता है जिसे देखने के बाद हम सोचते है “ऐसा भी हो सकता है क्या!” ऐसा ही एक वीडियो फिर छाया हुआ है। इस वीडियो के देखकर तो यही लगता है कि अभी भी बहुत कुछ जानना बाकी है।

दरअसल किसी समुद्र तट पर मस्ती कर रहे दोस्तों के एक समूह ने एक ऐसे केकड़े की हरकतों को कैमरे में रिकॉर्ड कर लिया जो सिगरेट को पकड़े और उससे धूम्रपान कर रहा था। पूरे वीडियो में केकड़े ने सिगरेट को ठीक वैसे ही पकड़ा था जैसे कोई इंसान पकड़ता है। केकड़े ने ना सिर्फ सिगरेट को थमा हुआ था बल्कि वो कश भी लेते हुए नज़र आ रहा था।

आप भी देखिए वीडियो :

Cancer taking a cancerous puff 😳😳 This is like a bad dream. Our wastage being picked by crab. We can spoil any ecosystem with our attitude…. pic.twitter.com/HOhowVPgyM

भारतीय वन अधिकारी सुसंता नंदा द्वारा साझा 31 सेकंड के इस वीडियो क्लिप को समाचार लिखे जाने तक 35.6 हज़ार से अधिक बार देखा जा चुका है। साथ ही इस पर 2.5 हज़ार से अधिक रीट्विट भी आ चुके है।

हालांकि इस वीडियो को देखने के बाद जहाँ कुछ लोगों ने इसे मज़ेदार बताया वहीं कई लोगों ने इसकी निंदा की है। साथ ही साथ बीच और अन्य सार्वजानिक स्थानों पर कचरा फैलाने के मुद्दे को एक बहुत ही चिंताजनक विषय बताया।

देखिए कुछ कमेंट्स:

And people are sharing on WhatsApp as if it's a joke… Not at all serious about the things they are doing which is harmful to the nature and wildlife…

Yess, unfortunately the educated civilized creature s destroying the whole planet on the name of modernisation, development, colonisation, imperialism n religion…😢

Forgotten the worship of Nature n the lifestyle, I.e. Sanaatana Dharma#ComeBackToVedas

— Amit Kumar Mohanty (@mohantyamit006) September 21, 2020