जब मुंबई के विरार रेलवे स्टेशन पर ऑटो रिक्शा दौड़ा!

विगत ४ अगस्त को मुंबई के विरार रेलवे स्टेशन पर एक अजीब वाकया हुआ। एक गर्भवती महिला अपने पति साथ रेलवे स्टेशन पर ट्रेन का इंतजार कर रही थी। उन्हें ट्रेन के जरिये अस्पताल जाना था। गर्भवती महिला को काफी लेबर पेइन हो रहा था। तभी सूचना मिली कि ट्रेक पर बारिश का पानी जमा होने के कारण ट्रेन रद्द हो गई है।

पति के लिये यह एक आपात परिस्थिति के निर्माण होने जैसा था। उसने समय-सूचनकता का प्रयोग किया और अपनी पत्नी को प्लेटफोर्म ही बैठाकर प्लेटफोर्म से बाहर गया। वहां एक ऑटो रिक्शा चालक को उसने अपनी समस्या बताई। ऑटो रिक्शा चालक भी स्थिति की गंभीरता को समझ गया। पति ऑटो में बैठा और चालक ने अपने ऑटो को प्लेटफोर्म पर ही दौड़ा दिया। देखें ये वीडियोः

Virar Railway Protection Force (RPF) In-charge Pravin Kumar Yadav: The auto-rickshaw driver gave an example of humanity, but he was arrested for risking the life of other passengers & violating rules and regulation of Railways pic.twitter.com/1Cvnz5cceB

प्लेटफोर्म पर तेज रफ्तार दौड़ते ऑटो को देखकर अन्य यात्री आश्चर्य में थे। लेकिन ऑटो उस गर्भवती महिला के पास पहुंचा, पति ने अपनी पत्नी को ऑटो में बैठाया और प्लेटफोर्म से बाहर ले जाकर किसी तरह अस्पताल पहुंचे।

ऐसा नहीं था कि प्लेटफोर्म पर रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स यानि आरपीएफ के जवान नहीं थे। आरपीएफ के जवान को भी घटना की जानकारी मिली और उन्होंने ऑटो चालक को तुरंत नहीं रोका। ऑटो चालक को एक बार वहां से जाने दिया गया।

जब ऑटो चालक उस महिला को अस्पताल छोड़ आया तो पुलिस ने उसे कानूनन गिरफ्तार किया। विरार रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स के इंचार्ज प्रवीण कुमार यादव ने मीडिया से बातचीत में कहा कि ऑटो रिक्शा चालक ने इंसानियत का परिचय दिया था, लेकिन अन्य यात्रियों के लिये जोखिमकारक परिस्थिति का निर्माण करने और नियमों का भंग करने के लिये कानूनन हमें उसे गिरफ्तार किया गया।

ऑटो चालक को पुलिस ने अदालत में पेश किया और अदालत ने भी मामले की नजाकत को देखते हुए ऑटो रिक्शा चालक को चेतावनी देते हुए रिहा कर दिया।

चुंकि पुलिस ने कानूनी तौर पर सही कदम उठाया और ऑटो रिक्शा चालक को किसी भी प्रकार का दंड नहीं चुका पड़ा। फिर भी सोशल मीडिया पर इस घटना की सूचना फैलने पर यूजर्स ने पुलिस को कोसने में कोई कसर नहीं छोडी। ये हैं कुछ प्रतिक्रियाएं।

Saving life of that woman and her baby was more important than any law. Don't you have brains? And of course that Auto rikshaw driver must have horned so that people would give him space to drive.

— Amit Sir (@amitjidirector) August 7, 2019