जब एक अजगर के कारण यहां हो गया ट्रैफिक जाम

सांप को देखकर हंगामा होना तो आम बात है और आपने कई दफ़ा किसी सोसाइटी या घर के आसपास साँप होगा, लेकिन मुंबई में बीच बाजार में उस समय हंगामा मच गया जब एक अजगर के कारण बड़ी समस्या का सामना करना पड़ा। दरअसल एक कार के पहियों के नीचे अजगर लिपटा पाया गया और बचावकर्मियों के एक समूह ने कड़ी मशक्कत के बाद इस अजगर को टायर से बाहर निकाला। ये भारतीय रॉक पायथन अजगर था जो मुंबई के इस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे पर एक कार के एक पहिए के चारों ओर उलझ गया। इसके कारण कार को राजमार्ग के एक किनारे पर पार्क किया गया था। सोशल मीडिया पर ये रेस्क्यू वीडियो काफी वायरल हो रहा है। पूरी घटना कैमरे में कैद हो गई है। वीडियो को इंडियन फॉरेस्ट सर्विस के ऑफिसर सुशांत नंदा ने ट्विटर पर शेयर किया है। वीडियो शेयर करते हुए सुशांत ने कैप्शन में लिखा, ‘मॉनसून में सांप आपकी कार के पहिए में आ सकते हैं। आप थोड़ा संभलकर रहें।’ In monsoon snakes can sneak into vehicles. Just be little careful. pic.twitter.com/C6mzWkZSLH — Susanta Nanda […]