जब तीन साल के छुटकन ने पापा के मोबाईल से मैकडोनल्ड से 2600 रु. की फ्राइज़ मंगवा ली!

अच्छा अच्छा खाना किसे नहीं पसंद? कौन स्वादिष्ट पकवानों का लुफ़्त नहीं उठाना चाहता? कभी-कभी लोग खाने पीने के लिए कुछ अलग ही कर गुजरते हैं। पर फ़िलहाल हम जिसकी बात कर रहे हैं, वो कोई युवा या बड़ा नहीं बल्कि तीन साल का छोटा लड़का है। आयरलैंड के एक तीन वर्षीय लड़के ने वास्तव में कुछ ऐसा किया जो हम केवल सपनों में कर सकते हैं। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार आयरलैंड के एक तीन वर्षीय बच्चे हैरी केओग-ली ने मैकडॉनल्ड्स से तीस यूरो यानि लगभग 2600 रुपए के फ्राइज़ ऑर्डर कर दिये। पर हैरानी की बात ये है कि छोटे से बच्चे ने ऐसा कैसे किया? चलिए हम बताते हैं, दरअसल वह अपने पिता के फोन पर YouTube वीडियो देख रहा था और इसी वीडियो के आधार पर वो एक खाद्य वितरण ऐप का उपयोग करने में कामयाब रहा। Nothing like getting a knock at the door with a mcdonalds delivery!! All of us confused but the driver insisted it was… Posted by Ashley Keogh on Friday, August 14, 2020 हैरी ने ना सिर्फ आर्डर दिया बल्कि बिल के साथ […]