क्या हो जब आप चिड़ियाघर जाओ और भालू आपसे इशारों में खाना मांगे!?

इन्टरनेट पर कब क्या वायरल हो जाए ये कोई नहीं जानता। सोशल मीडिया पर आए दिन कई तरह के जानवरों से जुड़े वीडियो वायरल होते रहते हैं। एक बार फिर किसी चिड़ियाघर में दर्शकों से हाथ हिलाकर खाना मांगने वाले एक प्यारे से भालू का प्यारा सा वीडियो बहुत वायरल हो रहा हैं। Bear looking for friends to have a beer… pic.twitter.com/z4Rxjqq8ob — Susanta Nanda IFS (@susantananda3) September 7, 2020 भारतीय वन सेवा के अधिकारी सुशांत नंदा द्वारा साझा किए 8 सेकेंड के इस वीडियो में जलकुंड के किनारे सीढ़ियों पर बैठे एक बड़े भालू को दिखाया गया है। भालू को आगंतुकों से लहराते हुए और उसके पंजे हिलाते हुए देखा जा सकता है। ऐसा लग रहा हैं जैसे कि वो लोगों से भोजन मांग रहा हो। जब आगंतुक कुछ भोजन उसकी ओर फेंकते हैं, तो जानवर थोड़ा सा हिलता है और भोजन को अपने मुंह से पकड़ता है। pic.twitter.com/8jDyexAesr — Kuloth🇮🇳 (@kulothM) September 8, 2020 सोशल मीडिया पर इस वीडियो को बहुत पसंद किया जा रहा हैं। इसीलिए शेयर होते ही यह क्लिप वायरल हो गई। आपको बता दें […]