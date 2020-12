बिल्ली को क्या पता ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट कितने काम का होता है, खा गई!

अपने बचपन में लगभग हर बच्चा अपने शिक्षक के सामने ये बहाना जरुर बनाता है कि हमारा होमवर्क कुत्ता खा गया या कोई जानवर चबा गया। हालांकि कभी कोई शिक्षक छात्रों के इस बहाने पर विश्वास नहीं करता और छात्र को दण्डित ही होना पड़ता है, लेकिन अगर कोई शिक्षक आज ये समाचार पढ़ ले तो उन्हें अपने छात्र की बात पर विश्वास हो ही जाएगा।

हम एक ऐसी ही खबर बताने जा रहे है। हालांकि हम किसी के होमवर्क की बात नहीं कर रहे है, बल्कि हम तो ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट की बात कर रहे है। दरअसल हुआ ऐसा है कि मलेशिया के अफिफ अदलन बिन मोहम्मद की पालतू बिल्ली उनको मिले स्नातक प्रमाणपत्र (ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट) चबा गई। जुलाई में अफिफ अदलन को नॉटिंघम विश्वविद्यालय से वित्त, लेखा और प्रबंधन(फाइनेंस, एकाउंट्स एंड मैनेजमेंट) में डिग्री के साथ स्नातक की उपाधि प्राप्त की। अब अफिफ ने ट्विटर पर एक ऐसी फोटो पोस्ट की है जिसे देखकर हर कोई हैरान है।

ट्विटर पर अपने स्नातक प्रमाणपत्र की फोटो पोस्ट करते हुए अफिफ ने लिखा “मेरी बिल्ली मेरा स्नातक प्रमाणपत्र खा गई। मेरे कमरे में इतने बेकार पेपर है पर इसमें खाया तो मेरा प्रमाणपत्र!” इस फोटो के सामने आने के बाद लोग लगातार इस पर अपनी प्रतिक्रिया दे रहे है।

of all the useless papers in my room he ate my fucking degree wtf!!! it’s like he fucking knew

