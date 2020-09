पिल्ले और कछुए की फुटबॉल मैच देखो!

क्या आप खेल के दीवाने है? क्या आपको फुटबॉल खेलना या देखना पसंद है? अगर हाँ तो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा ये अनोखा फुटबॉल मैच आपको जरुर पसंद आयेगा और अगर आपका जवाब ना है तो भी फ़िक्र करने की कोई बात नहीं है, आपको फिर भी ये अनोखा मैच पसंद आयेगा। दरअसल हम जिस फुटबॉल मैच की बात कर रहे है वो किसी टीम या किसी खिलाड़ी के बीच नहीं बल्कि दो प्यारे से जानवरों के बीच हुआ हैं। जी हाँ, हम सही कह रहे है। वायरल हुआ इस वीडियो में एक नन्हे पिल्ला और एक कछुआ फुटबॉल खेलते दिखाई दे रहे है। Footie pals 😂😂 pic.twitter.com/R1bZ0qt46n — CCTV_IDIOTS (@cctv_idiots) September 9, 2020 ट्विटर पर सीसीटीवी इडियट्स नाम के यूजर द्वारा अपलोड किए हुए 44 सेकंड के इस वीडियो की शुरुआत में कछुआ अपने सर से गेंद को धकेलते हुए दिखाई देता है। इसके बाद पिल्ला भी उसके साथ हो लेता और दोनों खेल का आनंद उठाने लगते है। That tortoise won't give up ♥️ https://t.co/vxjzY0vllp — Luke Elgar (@luke_elgar) September 9, 2020 The sort of tweet […]