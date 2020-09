वायरल वीडियो : क्योंकि दो गज की दूरी जरूरी है!

कोरोना के संक्रमण को देखते हुए खुद को बचाए रखने के लिए और कोरोना के संक्रमण पर अंकुश लगाने के लिए सामाजिक दूरी या सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखना अति आवश्यक है। पर जहाँ एक ओर इस अहम जानकरी को हम इंसान भूलकर सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियाँ उड़ाते हुए नज़र आते है वही एक पिल्ला इस एहतियाती उपाय से अवगत है। सोशल मीडिया पर वायरल हुए एक वीडियो में आप इस बात का नमूना देख सकते है। वेलकम टू नेचर नाम के एक ट्विटर अकाउंट द्वारा पोस्ट वीडियो में पार्क में घूमते एक प्यारे से पिल्ले को देखा जा सकता है। हालांकि किसी कुत्ते का पार्क में घूमना असामान्य नहीं है लेकिन इस वीडियो में खास बात ये है कि इस पिल्ले ने अपने मुंह में एक लंबी टहनी राखी हुई है जिसके सहारे वो पार्क में पार्क में टहलने का आनंद ले रहे लोगों से दूरी बनाए रख सकता है। इस पोस्ट को “उन्होंने सामाजिक गड़बड़ी को बहुत गंभीरता से लिया,” कैप्शन के साथ अपलोड किया गया है। वीडियो यहां देखें: He took social distancing very seriously pic.twitter.com/kdG9arbGll — Welcome […]