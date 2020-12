हेयर कट के बाद बेघर व्यक्ति की वायरल तस्वीर ने उसे 10 साल के बाद परिवार से मिलाया

ब्राजील में 3 वर्ष से बेघर एक शख्स ने बाल काटे तो उसकी जिंदगी बदल गई। असल में इस शख्स ने बार्बर शॉप पर जाकर बाल काटने के साथ दाढ़ी करवायी थी और इसके बाद उसके मेकओवर की एक तस्वीर दुकान के लोगों ने इंस्टाग्राम पर डालने से तस्वीर वायरल हो गई। इसके बाद शख्स और उसके परिवार का पुनर्मिलन हुआ। 45 वर्षीय जो कोल्हों गुइमारीशï 3 साल से ब्राजील के गोपानिया में रह रहा था और उसके परिवार को लगा कि वह मर गया है, लेकिन जब उस शख्स की फोटो सोशल मीडिया पर वायरल हुई, तो कोल्हो एक दशक के बाद उसके परिवार को मिला। ब्राजील के कन्ट्री सिंगर एलेझान्ड्रो लोबो इस दुकान के मालिक है। उन्होंने मीडिया से बातचीत में कहा कि यह शख्सअक्सर पुरुषों के कपड़ों की दुकान और बार्बर शॉप के आसपास से गुजरता था। कभी-कभी उन्हें कूड़ा बीनते देखा जाता था लेकिन एक दिन वह दुकान के अंदर आया। दुकान पर आने पर उसने कोई मांग नहीं की। View this post on Instagram A post shared by Alessandro Lobo (@alessandrolobo_) उन्होंने कहा […]