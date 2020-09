प्रसुति का बिल भरने में असमर्थ दंपत्ति का बच्चा अस्पताल ने ‘खरीद’ लिया!

उत्तर प्रदेश के आगरा जिले के एक अस्पताल में, प्रसूति बिलों का भुगतान करने में असमर्थ एक दंपति के बच्चे को अस्पताल प्रशासन द्वारा खरीद लेने की चौकने वाली बात सामने आई है। घटना की जानकारी मिलने पर स्वास्थ्य विभाग की टीम अस्पताल पहुंची और अस्पताल के 4 कमरों को सील कर दिया और बच्चे को खोजने की कवायद शुरू कर दी। अस्पताल प्रशासकों का कहना है कि बच्चे के पिता ने लिखित रूप से आधिकारिक गोद दे दिया है। बच्चे के पिता ने आरोप लगाया है कि उसकी गर्भवती पत्नी ने 24 अगस्त को बच्चे को जन्म दिया था, जिसके लिए अस्पताल ने 30,000 रुपये का बिल थमा दिया और उसके पास देने के लिए पैसे नहीं थे।

उत्तर प्रदेश के यमुनानगर में रहने वाले शिवचरण की पत्नी बबीता गर्भवती थी और आगरा जिले के एक अस्पताल में भर्ती थी। बबीता ने 24 अगस्त को एक बच्चे को जन्म दिया। शिवचरण ने कहा कि अस्पताल ने 30,000 रुपये के बिल का भुगतान करने को कहा था जिसमें वो असमर्थ था। अस्पताल ने बिल का भुगतान करने के लिए दो दिन का समय दिया, लेकिन शिवचरण पैसे का प्रबंधन नहीं कर सके। इसके बाद अस्पताल प्रबंधन ने उनके बच्चे को 1 लाख रुपये में खरीदकर बिल के 30,000 रुपये काट लिए और शिवचरण को 70,000 रुपये दिए।

#Agra| Parents forced to sell new born after failing to pay Rs. 30,000 hospital bill, baby sold for ₹ 1 lakh. Hospital sealed by the administration, doctors & hospital staff missing. Police brought the baby back from the buyers & handed over to the parents.@anmol_nayak reports pic.twitter.com/d6u4AKTJxj

— Mojo Story (@themojo_in) September 3, 2020