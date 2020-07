रेल के डिब्बों में टॉयलेट की सुविधाएं पैर से ऑपरेट होंगी

कोरोना संक्रमण के दौर में बहुत कुछ बदल रहा है। भारतीय रेलवे भी अपने आपको आने वाले वक्त के लिये तैयार कर रही है। कोविड-19 के बाद के हालातों के अनुरुप रेल के डिब्बों को ढालने का प्रयास किया जा रहा है। रेल मंत्री पियुष गोयल ने ट्वीट करके कुछ तस्वीरें शेयर की हैं, जिनमें रेल के डिब्बों में टॉयलेट फेसिलिटी में किये जा रहे बदलाव दिखाये गये हैं। रेल कोच फेक्टरी, कपूरथला में डिजाइन हो रहे नये डिब्बों में टॉयलेट के भीतर अब हाथों का उपयोग कम से कम करने पर जोर दिया जा रहा है। इसके लिये टॉयलेट में वॉशबेसिन में नल में पानी और साबुन के लिये आपको पैरों से ही ऑपरेट का विकल्प दिया गया है। दरवाजों के हैंडल और ‌चिटकनियां कॉपर कोटेड की गई हैं, प्लाज्मा एयर प्योरीफिकेशन ओर डिब्बों में टिटेनियम डाय-ऑक्साइड की कोटिंग की गई है। Future Ready Railway: Designed to fight Coronavirus, Railways creates 1st ‘Post COVID Coach’ with: ▪️Handsfree amenities ▪️Copper-coated handrails & latches ▪️Plasma air purification ▪️Titanium di-oxide coating For COVID-Free passenger journey! Details: https://t.co/VAVDu6lDST pic.twitter.com/yWakrxt4s2 — Piyush Goyal […]