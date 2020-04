Tik Tok ने ली एक और व्यक्ती की जान, वीडियो बनाते समय चली गोली

महाराष्ट्र के शिरडी में Tik Tok वीडियो बनाते के दौरान गोली चलने से एक लड़के की मृत्यु हो गई। पुलिस के अनुसार, त्रासदी बुधवार को हुई थी और प्रतीक वाडेकर (17) की मौत हो गई। रिपोर्ट के अनुसार, प्रतीक उसके परिवार और रिश्तेदारों के साथ एक व्यक्ति के अंतिम संस्कार के लिए शिरडी आया था। वे एक होटल में रुके थे।

होटल में प्रतीक, सन्नी पवार, नितिन वाडेकर और 11 वर्षीय एक और ने पिस्तौल लेकर Tik Tok पर साझा करने के लिए एक वीडियो बनाना शुरू किया। दुर्घटनावश पिस्तौल का ट्रिगर दब गया और गोली प्रतीक को लगी। शिरडी पुलिस स्टेशन के निरीक्षक अनिल कटके ने कहा कि पिस्तौल प्रतीक के ही एक रिश्तेदार साथ लेकर आए थे। सन्नी और नितिन को गिरफ्तार कर लिया गया है।

Maharashtra: Prateek Vadekar, a 17-year-old boy, died after accidentally pressing the trigger of a country-made pistol while making a clip for a video making mobile app Tik Tok at Pawan Dham Hotel in Shirdi. pic.twitter.com/0UQpf9FEdZ

— ANI (@ANI) June 14, 2019