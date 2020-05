मदद के लिये जिनसे पाकिस्तानी मिन्नतें करते थे उन सुषमाजी को अदद श्रद्धांजलि भी नहीं दे पाया ये बेवकूफ पाकिस्तानी!

भारत के दिग्गज राजनीतिज्ञों में से एक पूर्व विदेश मंत्री सुषमा स्वराज के मंगलवार को हुए आकस्मिक निधन के बाद उन्हें श्रद्धांजलि देने वालों का तांता लगा हुआ है। देश-दुनिया से लोग उनकी याद में सोशल मी‌डिया पर संवेदना के दो शब्द प्रकट कर रहे हैं।

इन्हीं में बेवकूफ पाकिस्तानी यूजर ऐसा भी जो किसी की मौत का लिहाज करना भी नहीं सिखा है।

इस पाकिस्तानी यूजर की खिंचाई करते हुए एक भारतीय यूज़र ने बड़ा सटीक उत्तर दिया कि नर्क की विभावना पाकिस्तान में होती होगी, हिंदु तो अपनी सांसें पूरी करने के बाद पंचतत्व में विलीन हो जाते हैं!

क्या इस महाशय को स्मरण नहीं कि उसके देश के सैंकड़ों लोग सुषमाजी जब भारत की विदेश मंत्री थीं, तो उनसे मदद की भीख मांगा करते थे और वे पूरे आत्मीय भाव से इंसानियत की खातिर हर संभव सहयोग करती थीं फिर चिकित्सा के लिये वीज़ा देना हो, या भारत में किसी पाकिस्तानी की सुरक्षा का प्रश्न हो।

यहां प्रस्तुत हैं कुछ ऐसे किस्से जिसमें दिवंगत सुषमा जी द्वारा पाकिस्तानियों को की गई मदद की जानकारी मिलेगी।

भारत में महिलाओं का एक पाकिस्तानी डेलीगेशन आया हुआ था और वह सकुशल पाकिस्तान पहुंच जाए उसके लिये सुषमा जी से मदद की मांग की थी। इस पर सुषमा जी ने जो उत्तर दिया था उसे आज भी वहां के लोग याद करते हैं। सुषमा जी ने लिखा था, ‘आलिया, मुझे आपकी सुरक्षा की चिंता थी क्योंकि बेटियां तो सबकी सांझा होती हैं!’

एक पाकिस्तानी बच्ची के अभिभावकों ने ईलाज के लिये भारत आने का वीज़ा देने की गुहार लगाई, और सुषमाजी ने पाकिस्तान स्थित भारतीय दूतावास को तुरंत इसके प्रबंध करने के निर्देश दिये थे।

