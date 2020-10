इस पप्पी ने मनाया अपने बेस्टफ्रेंड के साथ अपना जन्मदिन, पार्टी की रौनक तो देखिए!

सोशल मीडिया एक ऐसा जगह है जहाँ रोज कुछ न कुछ नया देखने को मिलता है। इस बार जो वीडियो वायरल हुआ है वो वीडियो आपको तरोताजा कर सकता है। यदि आपको खुशी की अच्छी खुराक की आवश्यकता है, तो ये वीडियो आपके लिए ही है। एक कुत्ते का अपने सबसे अच्छे दोस्त के साथ जन्मदिन मनाने का एक वीडियो ऑनलाइन वायरल हो रहा है और यह दिल छू लेने वाला वीडियो तेज़ी से वायरल हो रहा है।

आपको बता दें कि इस वीडियो को @MrTeddyTedster के ट्विटर हैंडल द्वारा साझा किया गया था, और वीडियो में एक पप्पी को बहुत सारे गुब्बारे, केक, दावत और सजावट के साथ अपना दिन मनाते हुए दिखाता है। इस वीडियो को इस कैप्शन के साथ पोस्ट किया गया था, “अगर आप हताश महसूस कर रहे हैं तो इस को देखें।”

If you’re feeling down just watch this TikTok. pic.twitter.com/Ca2rMba8XC — Teddy (@MrTeddyTedster) October 3, 2020

इस वीडियो के सोशल मीडिया पर आने के बाद ये वायरल हो चुका है। ट्विटर पर अब तक इस वीडियो को 84.5 हजार बार देखा जा चुका है। जबकि इसे 5 हज़ार से अधिक लाइक्स मिल चुके है।

इस वीडियो पर लोग अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त कर रहे है। कुछ कमेंट्स :

This account is the only good thing to come from this year https://t.co/2MTJQvF8K2 — 🦕 (@Mb97___) October 3, 2020

I am absolutely in love with this dog 😍 https://t.co/cz1QCKxXnU — madison 😼 (@iqmadddyqi) October 3, 2020

क्या आप इस पार्टी में जाना चाहेंगे?