साड़ी पहने सेनेटाइजर बांट रही ये मैनिक्विन तो वायरल हो गई!

इस कोरोना महामारी ने जीवन के आदर्शों और तौर-तरीकों को बदल कर रख दिया है। दुनिया भर में लोग अपनी जीवन शैली को वायरस की मौजूदगी के अनुसार फिर से शुरू करने के लिए नए तरीकों को सुरक्षित तरीके से अपनाने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसा ही एक उदाहरण एक वायरल हुए वीडियो में देखा जा सकता है।वीडियो में देखा जा सकता हैं कि एक स्वचालित मैनिक्विन साड़ी में लिपटी हुई है, जो एक दुकान के अंदर ग्राहकों को सेनिटाइज कर रही है। Technology put to right use at one of the textile showrooms in TN. An automated mannequins draped in saree detects customers around and walks to them to provide sanitisers. Post Corona is sure to see intensified technological evolutions. pic.twitter.com/r2QQg1wpsY — Sudha Ramen IFS 🇮🇳 (@SudhaRamenIFS) July 20, 2020 इस विडियो को IFS अधिकारी सुधा रमेन ने अपने ट्विटर पर साझा किया हैं। सुरक्षा के नए तरीके के वीडियो ने लोगों को प्रभावित किया है।अपने ट्विट में सुधा रमेन ने लिखा है “कपड़ा शोरूम में तकनीकी का एकदम सही उपयोग किया जा रहा हैं। साड़ी में लिपटी एक […]