इस नन्हें मासूम को लगा डर, सो अपने दोस्त डॉगी से लिपट गया!

एक बच्चे और एक कुत्ते का बहुत प्यारा वीडियो ट्विटर पर सामने आया है और अब इस वीडियो को इंटरनेट के लोग लगातार देखे जा रहे हैं। जानवरों और शिशुओं की प्यारा क्लिप पोस्ट करने वाले एक ट्विटर अकाउंट वेलकम टू नेचर ने यह वीडियो ट्विटर पर साझा किया है और यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो चूका है। दरअसल वीडियो में देखा जा सकता हैं कि बच्चा घर में चारों ओर खेल रहा था, जबकि उसी समय उसके पिता ने गलियारे को साफ करने के लिए वैक्यूम क्लीनर का उपयोग किया। खैर वैक्यूम क्लीनर द्वारा किए गए शोर के साथ बच्चा बहुत सहज नहीं था और उसने अनुमान लगाया कि क्या हो गया? आवाज़ से डर कर बच्चा अपने पालतू कुत्ते के पास भाग गया, जो पहले से हीकोने में चुपचाप बैठा था और फिर बच्चे ने अपने कुत्ते को गले लगा लिया। Baby scared of the vacuum, runs to the dog for protection pic.twitter.com/TEQzNNdtjv — Welcome To Nature (@welcomet0nature) September 10, 2020 “वैक्यूम से डरा हुआ बच्चा, सुरक्षा के लिए कुत्ते के पास जा रहा है,” कैप्शन […]