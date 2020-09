इसे कहते हैं असली परफेक्शनिस्ट, लाखों में हो चुके हैं व्यूज़ इस वीडियो के

आपने अलग अलग क्षेत्रों में बहुत से परफेक्शनिस्ट के बारे में सुना होगा पर अगर परफेक्शन किसी व्यक्ति के रूप में होता तो यकीनन वो कोई और नहीं बल्कि ये आदमी होता! बाल कटवाने के दौरान हम सभी को नाइयों के साथ कई अलग-अलग अनुभव हुए हैं, लेकिन एक भाग्यशाली ग्राहक ने अपने नाई के साथ परफेक्शनिस्म का सुनहरा अनुभव हुआ।

जैसा की हर जगह होता हैं कि बाल कटवाने के बाद नाई अपने ग्राहक के बालों को अंतिम रूप देने की कोशिश करता है, इस व्यक्ति ने भी किया। बाल काटने के बाद अपने घर के सभी कोनों से कवर करने का फैसला किया। नाई ने अपने ग्राहक के बाल को अंतिम रूप देने से पहले विभिन्न कोणों से कटे हुए बालों का निरिक्षण किया और फिर अपनी अदाकारी को अंतिम रूप दिया। इसे ट्विटर पर अपलोड किया गया और यह वीडियो तेज़ी से वायरल हो रहा हैं। वीडियो को 5.5 मिलियन से अधिक बार देखा जा चुका है और इसे बहुत पसंद किया जा रहा है।

We need more barbers like this guy😂 pic.twitter.com/he4dhLMwlu

ऐसा माना जा रहा है कि ये वीडियो दक्षिण कैरोलिना के अपस्केल कट्स & स्टाइल शैलून की हैं। इस वीडियो ने सोशल मीडिया पर तहलका मचाकर रख दिया हैं। सोशल मीडिया के लोग इस पर जम कर कमेंट कर रहे हैं।

I lost it when he went behind the tree😂😂😂

— Z̶V̶E̶S̶K̶I̶ (@lilzae19) September 2, 2020