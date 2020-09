6 महीने के इस बच्चे ने स्कीइंग करके बनाया वर्ल्ड रिकॉर्ड, वीडियो वायरल

स्कीइंग करना और जिन्दगी के मज़े उठाना किसे नहीं पसंद होगा और कई लोग इसमें महारथ भी हासिल कर लेते है पर अगर आपको पता चले कि एक आधे साल का बच्चे ने इसमें महारथ हासिल कर ली तो? 6 महीने के बच्चे जहां ठीक से बैठऩा भी नहीं सीख पाते हों वहीं कोई बच्चा इस उम्र में वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दे तो हैरान की बात तो है ही। पर ऐसा हकीकत में हुआ है। अमेरिका के उटाह राज्य में छह महीने के एक बच्चे ने पुराने विश्व रिकॉर्ड को तोड़ते हुए नया रिकॉर्ड कायम कर दिया है। इस बच्चे का नाम रिच हम्फ्रीज़ है और ये अब ये नाम दुनिया के सबसे कम उम्र में वॉटर स्कीइंग करने वाले व्यक्ति के रूप में दर्ज हो गया है। सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहे वीडियो को उनके माता-पिता ने संयुक्त राज्य अमेरिका में दक्षिणी यूटा में लेक पावेल में ग्लाइडिंग करके फिल्माया था View this post on Instagram I went water skiing for my 6 month birthday. Apparently that’s a big deal… #worldrecord A post shared by Rich […]