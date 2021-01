ठंड तो इनको भी लगती होगी….

इन दिनों पहाड़ों पर हो रही बर्फबारी का असर मैदानी इलाकों में भी महसूस किया जा रहा है। उत्तर भारत ही क्या, ठेठ पश्चिमी प्रदेश गुजरात तक ठंड पड़ रही है। ऐसी ठंड कि जहां शीत ऋतु में कभी-कभार ही अलमारियों में से स्वेटर निकला करते थे, आजकल हर कोई गर्म कपड़े ओढ़े घूमता नजर आ रहा है। इंसानों का ठंड से ये हाल है, तो मूक जानवरों को भी ठंड तो लगती तो होगी ही, लेकिन वे किससे कहें!

सोशल मीडिया पर आजकल एक ऐसा ही वी‌डियो वायरल हो रहा है। इस वीडियो में एक अंगेठी के पास में नन्हां सा कुत्ते का बच्चा और एक बिल्ली का बच्चा ताप सेकते शांत भाव से बैठे नजर आ रहे हैं।

इंडियन फोरेस्ट सर्विस के सुसांता नंदा द्वारा साझा किये गये इस वीडियो को अब तक 10 हजार से अधिक लोग लाइक कर चुके हैं। इस वीडियो पर कई रोचक टिप्पणियां भी की गई है। एक यूजर ने अपील की है कि यदि आपके घर पर पालतू जानवर हैं तो शीत ऋतु में उनका विशेष ध्यान रखें। यदि घर में उन्हें रखने की जगह नहीं तो घर के बाहर ही सही, उनके आसपास टाट या ऐसा कुछ वस्त्र अवश्य रखें जिससे वे ठंड में अपने आप को कुछ गरमी दे पाएं। देखिये, कुछ मजेदार टिप्पणियां।

Warming themselves and our heart🥰 pic.twitter.com/dzoNZ09twx

