घर में था सांप, साड़ी पहने शादी में जा रही महिला स्नेक कैचर ने पलक झपकते पकड़ लिया!

विराट भगिनी जो प्रोफेश्नल स्नेक कैचर हैं, ने खुद माना साड़ी में सांप को हैंडल करना मुश्किल हो रहा

साड़ी पहने महिला ने बहुत ही चालाकी से घर में छिपे सांप को पकड़ा। यह वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है। इस वीडियो को देखकर लोग अचंभित हैं। महिला की पहचान निर्जरा चिट्टी के रूप में हुई है। वह कर्नाटक का रहने वाला है और सांप बचाने या पकड़ने वाली है। महिला ने चुपचाप सांप को पकड़ लिया और वहां खड़े लोग उसे देखते रहे और मोबाइल पर शूटिंग करने लगे। पिछले साल पकड़े गए दुर्लभ सांप का वीडियो 3 दिन पहले ट्विटर पर पोस्ट होने के बाद वायरल हो गया है। 2 मिनट से कम समय के इस वीडियो में, चिट्टी साड़ी पहने हुए दिखाई देती है। सांपों को पकड़ने के जैसे जटिल कामों के लिए यह पोशाक आरामदायक नहीं है।

Virat Bhagini, a snake catcher, was dressed to attend a wedding when she was called to catch a snake in a home. She did it without any special equipment with perfect poise in a saree. pic.twitter.com/uSQEhtqIbA — Dr. Ajayita (@DoctorAjayita) September 12, 2020

वीडियो में चिट्टी कबाट के पीछे छिपे एक सांप को पकड़ने के लिए छड़ी का उपयोग करते देखा जा सकता और फिर उसने सांप को उठा लिया। उन्हें यह कहते हुए भी सुना गया कि वह एक समारोह में जाने के लिए तैयार थी और आने से पहले अपनी साड़ी नहीं बदल पाई। “मैं साड़ी के कारण इसे संभाले में कठिनाई हो रही।” उन्होंने कहा कि इस पोशाक ने सांप को पकड़ना बहुत मुश्किल बना दिया। क्लिप को साझा करने वाले ट्विटर उपयोगकर्ता ने उस महिला को विराट भगिनी के रूप में पहचान लिया जिसने सांप को पकड़ा था। उन्होंने तब स्पष्ट किया कि वीडियो वास्तव में निर्जरा चिट्टी था। वीडियो को ट्विटर पर पोस्ट करते हुए कैप्शन में लिखा, “स्नेक कैचर अपनी बहन की शादी में जाने के लिए तैयारी थी जब उसे घर में सांप पकड़ने के लिए बुलाया गया। उसने बिना किसी उपकरण के एक सांप को पकड़ लिया। फिर उन्होंने लिखा, मेरे दोस्त ने बताया कि यह निर्जरा चिट्टी थी।

A friend just informed me that her name is Nirzara Chitti. 🙏 — Dr. Ajayita (@DoctorAjayita) September 12, 2020

Hats off to her poise while she caught the snake….. Its time to institute some special awards for her ilk who help preserve wildlife rather than indulging in destruction!! — MOODYBABA (@Mudpalli) September 12, 2020

यह वीडियो 12 सितंबर को शेयर किया गया था। वीडियो को अब तक 4.5 लाख व्यूज मिल चुके हैं। साथ ही साथ इसे 9 हजार से ज्यादा लाइक और 2 हजार से ज्यादा री-ट्वीट मिल चुके है। लोगों को यह वीडियो बहुत पसंद आया और उन्होंने स्नेक कैचर की बहुत प्रशंसा की। ये स्नेक रेस्क्यू पिछले साल अप्रैल में हुआ था और निर्जरा के पति आनंद ने वीडियो यूट्यूब पर शेयर किया था। उन्होंने लिखा “निर्जरा को शादी में शामिल होना था, लेकिन इस बीच उसे एक कॉल मिला इसलिए वह तुरंत बचाव में गई और उसने कोबरा को बचाया।”

