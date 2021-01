अस्पताल के अंदर था मालिक और बाहर 6 दिनों तक इंतजार रहता रहा उनका पालतू कुत्ता!

ये बात तो हर कोई जानता है कि कुत्ता बहुत ही वफादार जानवर होता है। पालतू कुत्ते अपने मालिक से इतना प्यार करते हैं कि कई बार उनके लिए जान तक कुर्बान कर देते हैं। ऐसा ही एक मामला सामने आए है जहाँ एक पालतू कुत्ते ने जो किया उसे जानने के बाद हर कोई इस पेट डॉग का दीवाना हो चुका है। दरअसल हॉस्पिटल के बाहर बैठकर कई दिनों तक अपने मालिक का इंतजार करते इस वफादार कुत्ते का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है।

दरअसल तुर्की के एक अस्पताल के बाहर एक पालतू कुत्ता कई दिनों तक बैठा रहा क्योंकि उस अस्पताल में उसके मालिक का इलाज चल रहा था। इस वफादार कुत्ते की तस्वीरें इंटरनेट पर छाई हुई हैं। यहां तक कि बोनबुक नाम के इस कुत्ते ने उस एम्बुलेंस का भी पीछा किया था, जिसमें उसके मालिक सेमल सेंटूरर्क को हॉस्पिटल लाया गया था। इसके अलावा ये कुत्ता नियमित अस्पताल भी आता था और ये क्रम तब तक चालू रहा जब तक कि उसके मालिक को छुट्टी नहीं मिल गई। सेंटूरर्क की बेटी, अयूर इगेली ने बताया कि हर बार कुत्ते को घर ले जाने के बाद वह वापस हॉस्पिटल चला आता था।

