दुनिया का अकेला पेंग्विन जिसके नाम है विश्व कीर्तिमान, प्रभु इसे लंबी उम्र दे!

डेनमार्क के ओडेंस चिड़ियाघर में रहने वाले एक पेंगुइन ने कुछ नहीं करते हुए भी एक बड़ा काम कर लिया है। दरअसल उस पेंगुइन को 41 साल की उम्र पूरा करने के बाद गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स (GWR) द्वारा दुनिया के सबसे पुराने जीवित पेंगुइन’ का ताज पहनाया गया है।

गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स ने बताया कि सामान्यतः अंटार्कटिक प्रायद्वीप और उपांतारिक द्वीपों के मूल निवासी जेंटू पेंगुइन आमतौर पर केवल जंगली में 15 से 20 साल तक ही जीवित रहते हैं। हालांकि अगर उन्हें सुरक्षित रखा जाए तो उनका जीवनकाल 30 साल तक हो सकता है। ऐसे में इस पेंगुइन का 41 साल तक जीवित रहना एक विश्व रिकॉर्ड ही है।

Female gentoo penguin Olde moved to Odense Zoo in Denmark back in 2003 and her name translates to 'great-granny' in Danish!

Keepers Sandie Munck and Mette Heikel are honoured to take care of the oldest living penguin in captivity 🐧 pic.twitter.com/IbhiWFzMRB

