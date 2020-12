बच्ची डांस कर रही थी गलती से TV गिरा दिया; देखना है कैसे? वायरल है वीडियो

हम अक्सर सोशल मीडिया पर छोटे बच्चों से जुड़े वीडियो देखते रहते है। इन वीडियोस द्वारा ये नन्हे और प्यारे बच्चे हमारा मन मोह लेते है पर कभी कभी ये बच्चे ऐसा कर जाते है जिससे उनके और उनके साथ साथ उनके आसपास वालों के लिए मुसीबत खड़ी हो जाती है। ऐसा ही एक और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है जिसमें एक बच्ची को एक फ़िल्मी गाने पर नाचते हुए देखा जा सकता है।

सोशल मीडिया ट्विटर पर वायरल हो रहे 30 सेकंड के इस वीडियो के पहले 27 सेकंड तो सब कुछ बेहद सामान्य और खुशनुमा लग रहा है। लेकिन 28वें सेकंड के साथ ही कुछ ऐसा हुआ जिसे देखकर हर कोई अचरज में है। दरअसल हुआ ऐसा कि इस वीडियो में एक नन्ही बच्ची एक तमिल गाने को दखते हुए उस गाने में दिखाई दे रही बल कलाकार की नक़ल कर रही थी।

It only takes a few seconds… pic.twitter.com/90F0D9SHDk — Kaveri 🇮🇳 (@ikaveri) December 22, 2020

पहले तो सब ठीक रहा लेकिन जैसे ही गाने में बाल कलाकार को बस में लगी पाइप को पकड़ कर लटकते हुए दिखाया वैसे ही नक़ल कर रही बच्ची भी किसी चीज पर लटकने के लिए आगे बढ़ी। जब उसे कुछ नहीं सुझा तो वो सीधे टीवी पर ही लटकने लगी और फिर ये बच्ची टीवी लेकर नीचे गिर गई।

हालांकि कि टीवी के गिरने के साथ ही माँ-पिता ने बच्ची को संभल लिया और कोई बड़ी दुर्घटना को होने स पहले ही रोक दिया।

Le me(90s kid) : Doing the same thing.

My Ammi: Aji suno TV tod diya isne .

My Dady: use kuch hua tho nahi.

My Ammi while slapping me: ise kaise kuch hoga , nuksaan kara diya .

Le me: not feeling the pain of slaps , bcuz bhai TV tho apne zyaada kaam ki thi, ye kya kar diya maine. — BILAL HUSSAIN (@BILAL9770) December 23, 2020

My neighbor s daughter died exactly like this. The led tv fell on her head while playing around it. She was merely 3 years old. Be careful. Stay aware. Protect ur loved ones. — Abrar_Łampard (@Lampard_Abrar) December 22, 2020

22 दिसंबर के इस वीडियो को अब तक लगभग पंद्रह सौ जितने लाइक्स मिल चुके है। लोग इस वीडियो को देखने के बाद बच्ची की सलामती के बारे में पूंछ रहे है। साथ ही लोग अपने अनुभव भी साझा करने से पीछे नहीं हट रहे है।