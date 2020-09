स्केटबोर्ड पर सैर को निकला बुलडॉग, केवल इंसान की मोनोपोली थोड़े है!

रेक्स चैपमैन द्वारा पोस्ट किया गया एक वीडियो किसी को भी प्रसिद्ध एवरिल गीत ‘स्केटर बॉय’ की याद दिला सकता है। हालाँकि यहाँ जो “अच्छा लड़का” है वो सच में बहुत ही अच्छा है और वो एक स्केटबोर्ड पर सड़क नाप रहा है। दरअसल हम बात कर रहे है स्केटिंग कर रहे एक बुलडॉग की।

ट्विटर पर पोस्ट होने के बाद वायरल हुए वीडियो में स्केटबोर्ड पर एक बुलडॉग दिखाता है, जो दुनिया में बिना किसी परवाह के स्केटबोर्ड पर स्लाइड करते हुए हवा का आनंद ले रहा होता है। उसके ऐसा करते समय उसके चारों ओर के लोग स्तब्ध होकरउसी का वीडियो बना रहे हैं।

अपनी स्केटिंग की कला से सभी को आश्चर्यचकित करने वाला वो बुलडॉग पहले तो तेजी से स्केटबोर्ड से नीचे कदम रखता है, इसे फिर से धक्का देता है, और उस पर वापस कूद जाता है। उसे देखकर लगता है मानों वो कोई पेशेवर स्केटबोर्डर्स हो! चैपमैन ने इस वीडियो को एक उचित कैप्शन के साथ अपलोड किया है, “स्केटर गुड बॉय।”

चैपमैन ने 11 सितंबर को ये वीडियो पोस्ट किया था। कुछ ट्विटर उपयोगकर्ताओं के दावे के अनुसार यह वीडियो पेरू की राजधानी लीमा का है जो कुछ साल पहले लिया गया था।

हालंकि इससे पहले के वायरल हुए वीडियो के आधार पर कहा जा सकता है कि स्केटबोर्ड कुत्तों के लिए कोई नई चीज नहीं हैं। कुछ महीने पहले लॉकडाउन के दौरान एक और कैनाइन कुत्ता इंटरनेट सनसनी बन गई थी, जिसने स्केटिंग से लोगो को चौका दिया था। इसी तरह का एक और वीडियो अप्रैल में वायरल हुआ था।

आपको बता दें कि इस वीडियो के पोस्ट होते ही ये वायरल हो गया था। इसे अब तक 2.7 हज़ार रीट्वीट और 11 हज़ार से अधिक पसंद के साथ 6.2 लाख बार देखा जा चूका है। सोशल मीडिया इस वीडियो पर अपनी राय रख रहे है और साथ ही साथ यह भी जानना चाहता है कि वीडियो कहां से आया है।

In what awesome city is this where there is not one single car on the road?

— ALL-THAT DOG GOSSIP! (@cornervet) September 11, 2020